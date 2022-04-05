Match for peace #StopWarInUkraine: "Динамо" проведе ряд благодійних футбольних матчів з перфомансами українських артистів

Чемпіон України планує зіграти чотири товариські матчі.

Починаючи з 12 квітня, український футбольний клуб "Динамо" проведе ряд благодійних футбольних матчів з різними європейськими командами. Так, серію ігор під гаслом Match for peace #StopWarInUkraine розпочне поєдинок з польською "Легією", що пройде у Варшаві на стадіоні Stadion Legii у вівторок, 12 квітня, о 21:30 за київським часом. Транслюватиме матч телеканал 2+2, що входить до складу 1+1 media.

Також заплановані ще три товариські матчі в європейських країнах, деталі стануть відомі згодом.

Організатори — "Динамо" та 1+1 media — розповідають, що матчі будуть благодійними, а виручені в межах заходів кошти будуть направлені на вирішення гострих гуманітарних проблем, спричинених повномасштабною війною рф в Україні.

"Завдяки підтримці керівництва нашої держави, "Динамо" втілює міжнародну благодійну місію — серію товариських ігор із топ-клубами Європи. Протягом квітня-червня 2022 року заплановані товариські матчі "Динамо" з провідними клубами Європи. Їхня мета — інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором", — коментують в "Динамо".

Крім ігор команд, на глядачів чекатиме перфоманс від кращих українських артисток, які виступатимуть безпосередньо на футбольних аренах. Організацією виступів займається команда Big Entertainment shows 1+1, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

"Завдання медіа зараз — не лише інформувати про події в Україні, а й робити все можливе, аби не дати Україні зникнути з порядку денного у світі. Ми це робимо і будемо робити завдяки діалогу з міжнародною спільнотою, діаспорами, сотнями тисяч звичайних людей. Той перфоманс, який ми готуємо — ще один спосіб достукатися до людей та нагадати про наш біль, нагадати про багаточисленні страждання нашого народу і про кроки, які необхідно зробити задля нашої перемоги", — розповідають в 1+1 media.

Попередньо свою участь у перфомансі під час футбольних матчів підтвердили Тіна Кароль, Go-A, Юлія Саніна та DOROFEEVA.

Трансляція ігор Match for peace #StopWarInUkraine в Україні здійснюватиметься на телеканалах 2+2, 1+1 International та Динамо Київ TV, платформах онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, а також на Digital-майданчиках 1+1 media та "Динамо": YouTube-каналах FootballHub, "Динамо" тощо.

Коментуватиме матчі для українських глядачів Ігор Циганик — український спортивний журналіст і коментатор.

Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України та Міністерства культури України.