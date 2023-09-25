Матч грандів чемпіонату Нідерландів завершили достроково: що трапилося (відео)

Зустріч "Аякса" та "Феєнорда" не було дограно через поведінку фанатів господарів.

Центральний матч 6-го туру чемпіонату Нідерландів між "Аяксом" та "Феєнордом" завершився достроково.

Уже до 37-ї хвилини поєдинку роттердамці забили у ворота амстердамського клубу три голи без відповіді. Дубль оформив Сантьяго Хіменес. Ще один м'яч записав до свого активу Ігор Пайшан.

Після цього уболівальники "Аякса" з трибун почали закидати поле фаєрами і димовими шашками. Арбітр призупинив гру на деякий час, а команди вирушили до роздягалень.

Пізніше матч поновився, але на 55-й хвилині через дії фанатів амстердамської команди за рахунку 0:3 на користь "Феєнорда" матч було зупинено остаточно з міркувань безпеки.

Play has been stopped in the match between Ajax and Feyenoord as fans are throwing flares onto the pitch.



Ajax are currently 3-0 down with 55 minutes played.



(@DutchLeagues)pic.twitter.com/nJOijhqUdc — Get Belgian & Dutch Football News (@GBeNeFN) September 24, 2023

Зазначимо, що "Аякс" провально розпочав новий сезон чемпіонату Нідерландів, набравши лише 5 очок після 4 зіграних матчів, та наразі посідає 14-те місце. Минулу кампанію амстердамці завершили на третій позиції, не зумівши пробитися до Ліги чемпіонів.

"Феєнорд" з 11 балами після п'яти поєдинків розташовується на четвертій сходинці Ередивізі. Минулого сезону роттердамський клуб вперше за останні шість років став чемпіоном Нідерландів.

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