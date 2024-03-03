Матч Ла Ліги "Валенсія" – "Реал" закінчився гучним скандалом через незарахований гол (відео)

"Вершкові" забили переможний м'яч, але за мить до цього арбітр дав фінальний свисток.

Матч 27-го туру іспанської Ла Ліги між "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука та мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна завершився великим скандалом.

Команди розійшлися бойовою нічиєю з рахунком 2:2, а один з голів "кажанів" забив Яремчук. Щоправда, на останніх секундах зустрічі "вершкові" були близькими до того, щоб вирвати перемогу, але через суперечливе рішення арбітра мусили задовольнитися нічиєю.

На 90+9-й хвилині, коли команди вже переграли сім компенсованих хвилин, півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем забив переможний гол, головою замкнувши навіс Браїма Діаса. Проте за мить до удару англійця головний рефері матчу Хесус Хіль Мансано дав фінальний свисток, тому взяття воріт не було зараховано.

Jude Bellingham to referee Gil Manzano: “It’s a f*cking goal, the ball is in the air. What the f*ck is that.”



The referee sent him off. #ValenciaRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/WvblAZFqEA — Bolarinwa Olajide (@iambolar) March 3, 2024

Гравці "Реала", серед яких був і Лунін, миттєво кинулися до арбітра висловлювати свої претензії. У підсумку за суперечки з рефері Беллінгем отримав пряму червону картку, а форвард мадридців Хоселу – жовту.

Jude Bellingham verbally abusing officials and other footballers at the slightest provocation needs to be talked about more. It's embarrassing he gets applauded by Real Madrid Fans.



Mason Greenwood should've allowed La Liga to deal with this simp. pic.twitter.com/dEk5HSsWg7 — Jacob (@UtdJacobi) March 3, 2024

У протоколі за підсумками гри арбітр зазначив, що Беллінгем кричав у його бік "Це довбаний гол". Водночас "Реал" збирається оскаржити червону картку Джуда. На думку мадридського клубу, англієць не ображав арбітра.

Після завершення матчу головний тренер "Реала" Карло Анчелотті зізнався, що подібний епізод трапився вперше у його кар'єрі.

"Говорити особливо нема про що, це щось безпрецедентне. Ми виграли підбирання, володіли м'ячем, і гра повинна була закінчитися тоді, коли м'ячем заволоділа б "Валенсія". Я вперше з таким стикаюся, більше нема чого додати", – цитує Анчелотті AS.

Водночас керманич "кажанів" Рубен Бараха був менш категоричним.

"Я бачив це чітко, я бачив, як арбітр свиснув перед тим, як була подача. Він також дав їм 5 хвилин у першому таймі, під час яких "Реал" забив нам. Так вирішив арбітр, і більше нічого сказати", – сказав Бараха.

Після цього матчу "Реал" (66 очок) лідирує у Ла Лізі, випереджаючи на 7 балів "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка зіграла на один поєдинок менше. "Валенсія" (37 пунктів) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі іспанського чемпіонату "вершкові" 10 березня приймуть "Сельту", а підопічні Барахи днем раніше вдома зустрінуться з "Хетафе".

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