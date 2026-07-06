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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
284
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1 хв

Матч Мексика — Англія в 1/8 фіналу ЧС-2026 перенесли: яка причина

Поєдинок розпочнеться на годину пізніше через несприятливі погодні умови.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Уболівальники чекають на старт матчу Мексика — Англія

Уболівальники чекають на старт матчу Мексика — Англія / © Associated Press

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Мексики та Англії перенесли на годину пізніше.

Поєдинок на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко мав розпочатися у понеділок, 6 липня, о 03:00 за київським часом.

Однак через несприятливі погодні умови — зливу та удари блискавки в Мехіко — гру було відкладено на годину. Тепер старт зустрічі заплановано на 04:00 за київським часом.

Якщо погодні умови не стануть кращими, а дощ і надалі заливатиме стадіон, не виключено, що початок матчу перенесуть ще раз.

Уболівальники чекають на старт матчу Мексика — Англія / © Associated Press

Уболівальники чекають на старт матчу Мексика — Англія / © Associated Press

Уболівальники чекають на старт матчу Мексика — Англія / © Associated Press

Уболівальники чекають на старт матчу Мексика — Англія / © Associated Press

Уболівальники чекають на старт матчу Мексика — Англія / © Associated Press

Уболівальники чекають на старт матчу Мексика — Англія / © Associated Press

Переможець пари Мексика — Англія у чвертьфіналі позмагається з Норвегією, яка в 1/8 фіналу завдяки дублю Ерлінга Голанда перемогла Бразилію (2:1).

Раніше повідомлялося, що Неймар розплакався після вильоту Бразилії з ЧС-2026 та завершив кар'єру в збірній.

Також ми розповідали, що Роналду зробив важливу заяву перед матчем з Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
284
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