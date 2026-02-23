ТСН у соціальних мережах

Матч "Олександрія" — "Оболонь" в УПЛ скасовано: яка причина

Поєдинок 17-го туру чемпіонату України з футболу між "Олександрію" та "Оболонню" не відбудеться через незадовільний стан газону.

КСК "Ніка"

КСК "Ніка" / facebook.com/fcolexandriya

Матч 17-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 між "Олександрію" та "Оболонню" скасовано.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Поєдинок мав розпочатися сьогодні, 23 лютого, о 13:00 на олександрійському КСК "Ніка", але не відбувся через стан газону.

"Перед початком гри офіційні особи матчу провели перевірку якості газону і дійшли висновку, що на момент початку матчу футбольне поле не придатне для проведення гри. А саме: газон промерзлий та несе небезпеку для здоров'я футболістів. Після отримання усіх офіційних рапортів питання буде передано на розгляд КДК УАФ", — йдеться на сайті УПЛ.

Виконавчий директор олександрійського клубу Дмитро Китаєв уже прокоментував скасування матчу проти "Оболоні", наголосивши на "форсмажорних обставинах".

В "Олександрії" сподіваються, що поєдинок все ж відбудеться і команда не отримає технічну поразку, яка тепер їй загрожує.

"За останній тиждень були аномальні опади: річка виходила з берегів, потім вдарили морози — до -20, сьогодні -15. Ми прибрали сніг, але під плівкою верхній шар газону замерз. Вважаємо це форсмажором.

Поле готували, воно загалом у нормальному стані: в деяких місцях уже відтануло, в інших — ще підмерзле. Наша команда була готова грати, але рішення ухвалюють дві сторони — суперник відмовився.

Розглядали інші стадіони: "Динамо", "Львів Арена", "Верес", "Лівий берег", але всюди були проблеми або відсутня можливість провести матч.

Сподіваємось, що цей поєдинок все ж відбудеться — спортивна частина має залишатися спортивною", — сказав Китаєв для УПЛ ТБ.

Наразі "Олександрія" (11 очок) посідає передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" (17 балів) перебуває на 12-й позиції.

