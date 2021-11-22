Матч перервали вже на другій хвилині: у Франції вболівальник кинув пляшку в голову зірковому футболісту (відео)

Матч перервали вже на другій хвилині: у Франції вболівальник кинув пляшку в голову зірковому футболісту (відео)

Винуватця знайшли дуже швидко.

Скандалом завершився поєдинок 14-го туру Чемпіонату Франції між " Ліоном " та " Олімпіком ".

Так, вже на другій хвилині протистояння один із фанатів "Ліона" кинув пляшку в голову зірці гостей Дімітрі Пайє, коли той збирався подавати кутовий. Як наслідок, гравець миттєво впав від болю на газон, а головний арбітр зупинив гру та відвів команди до роздягалень.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

WTF IS WRONG WITH FRENCH FANS



Someone just threw a bottle on Payet pic.twitter.com/kL2OR0SlLz — Hamza (@lapulgafreak) November 21, 2021

Цікаво, що порушника швидко знайшли та вивели зі стадіону. В Мережі навіть з'явилося відео, як один із вболівальників "Ліона" застосовує фізичну силу до іншого, який, нібито, і кинув пляшку в Пайє.

Сам матч так і не було подовжено. Невідомо наразі, чи дограють його команди взагалі або "Ліону" присудять технічну поразку.

Додамо, що це не перший подібний інцидент за участю Пайє. У матчі з "Ніццею" вболівальники суперника почали закидати футболіста пляшками. Одна з них також потрапила у Пайє. Після цього француз кинув пляшку на трибуни, яка влучила в одного з вболівальників. Як наслідок, фанати почали вибігати на поле та влаштували бійку з футболістами "Марселя". Матч було зупинено, його так і не завершили.