Матч плейоф відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесено - ВВС

Матч плейоф відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесено - ВВС

УЄФА та ФІФА задовольнили прохання Української асоціації футболу.

Матч півфіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 з футболу між збірними України та Шотландії перенесено.

Про це повідомляє ВВС.

Поєдинок був запланований 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, однак після вторгнення російських окупантів на територію нашої країни УАФ звернулася з проханням до УЄФА та ФІФА про перенесення зустрічі.

Наразі обговорюється нова дата проведення матчу Шотландія - Україна. Найбільш вірогідним варіантом є червневе вікно Ліги націй.

Переможця матчу Шотландія - Україна очікує поєдинок проти Уельсу або Австрії, в якому і визначиться доля путівки на ЧС-2022. Відповідно, фінал плейоф тепер також буде відкладено. Гра була намічена на 29 березня.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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