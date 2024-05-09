Матч "Реал" – "Баварія" закінчився скандалом через незарахований гол мюнхенців: що трапилося

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна та мюнхенською "Баварією" завершився гучним скандалом.

Іспанський клуб оформив суперкамбек, забивши на 88-й і 90+1-й хвилинах, завдяки чому вийшов до фіналу турніру.

Однак розв'язка цього поєдинку могла бути геть іншою. У компенсований до другого тайму час, на 90+13-й хвилині, німецький клуб забив гол, який переводив гру до екстратаймів. Проте арбітри його не зарахували, зафіксувавши офсайд.

Це трапилося за рахунку 2:1 на користь "вершкових" (4:3 за сумою двох зустрічей). У момент передачі Йозуа Кімміха до штрафного майданчика "Реала" боковий арбітр підняв прапорець, просигналізувавши про офсайд, після чого головний рефері поляк Шимон Марчиняк дав свисток зупинити гру, не дочекавшись завершення епізоду.

Футболісти "Баварії" ж продовжили свою атаку та відправили м'яч у ворота Луніна – відзначився Маттейс Де Лігт. У підсумку рятівний для мюнхенців гол не було зараховано. А передивлятися повтор епізоду на предмет визначення офсайду за допомогою системи VAR не стали, оскільки головний арбітр зупинив гру ще до того, як м'яч побував у сітці.

The moment that could have changed everything…



VAR wasn’t able to review the offside call against De Ligt after the referee had already blown his whistle pic.twitter.com/PyMp4Jg1j1 — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 8, 2024

Після завершення матчу головний тренер німецького клубу Томас Тухель та гравці "Баварії" залишилися обурені помилкою суддів, які не дали їхній команді до кінця провести гольову атаку.

Зокрема керманич мюнхенців наголосив на тому, що коли "Реал" забивав свій другий гол у цьому матчі, то судді не стали переривати епізод, а вже потім передивились повтор і констатували взяття воріт.

"Катастрофа. Абсолютна катастрофа. Після другого гола "Реала" вони дозволили грі продовжитися. Чітке правило полягає в тому, що момент повинен продовжуватися. Першої помилки припустився боковий суддя, другої – головний арбітр. Це було явне порушення правил.

Ми забили один гол, і це катастрофічне рішення лінійного судді та арбітра. Зрештою, через це рішення це відчувається як зрада. Боковий суддя попросив вибачення, але нам це ніяк не допоможе", – сказав Тухель у коментарі для DAZN.

Автор незарахованого гола Де Лігт також зазначив, що боковий арбітр зізнався йому, що припустився помилки.

"Я думаю, ми встановили правила у футболі, і правила свідчать, що якщо немає явного офсайду, а цього не було, то ти повинен продовжувати грати. Якщо ти так свистиш на останній хвилині, я думаю, це велика помилка. Офсайд це чи ні, я не знаю, чи ти можеш перевірити це. Але якщо ти не перевіряєш це, як ти можеш бути певним? У другому голі Хоселу теж був практично офсайд.

Боковий суддя сказав мені: "Пробач, я припустився помилки". Я не та людина, яка звинувачуватиме у програші рефері, так що Мадрид заслужив перемогу, тому що вони виграли з рахунком 2:1. Але я думаю, якщо це правило, то це правило. Я не хочу сказати, що "Реал" завжди має суддів на своєму боці, але сьогодні саме це мало значення", – цитує нідерландця GiveMeSport.

Ветеран "Баварії" Томас Мюллер також висловився про резонансний епізод, пригадавши суперечливі голи ексфорварда мадридців Кріштіану Роналду в матчі з "Баварією" сім років тому.

"Рефері не звернувся до VAR. Він не дав собі можливості піти подивитися повтор. Так швидко свиснути, в такій ситуації, це дуже дивно. Це часто відбувається тут, у Мадриді. Таке вже траплялося зі мною 2017 року, коли Кріштіану Роналду забив два голи. Але це було до VAR. Грати проти "Реала" завжди дуже дивно", – сказав Мюллер.

Спортивний директор "Баварії" Макс Еберль після гри також поділився своїми думками щодо ситуації, яка склалася.

"Шимон Марчиняк визнав свою помилку. Є нуль цілих нуль десятих аргументів, щоб пояснити це. Логічно, що це була помилка. Він дав свисток. Це означає, що жоден відеопомічник не зможе втрутитися, оскільки він перебував перед воротами. Суддя сказав, що це його помилка. Нам начхати на це".

"Всі були за (німецький фінал Ліги чемпіонів. Тільки польський суддя був проти. І відповідно, я, звичайно, триматиму кулаки за "Боруссію" у фіналі", – сказав Еберль.

У фіналі "Реал" позмагається з дортмундською "Боруссією", яка в іншому півфіналі пройшла ПСЖ. Вирішальний матч турніру відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Для "Реала" це буде 18-й фінал Ліги чемпіонів в історії. Мадридці виграли 14 із 17 вирішальних матчів (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), що є абсолютним рекордом турніру. Лише у трьох фіналах "вершкові" зазнали поразок (1962, 1964, 1981).

"Боруссія" втретє в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. 1997 року дортмундці у фінальному матчі перемогли "Ювентус" (3:1), а 2013-го поступилися у вирішальному поєдинку за трофей "Баварії" (1:2).

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