Матч Серії А не дограли через серцевий напад у футболіста "Роми": подробиці моторошого інциденту

Захисник “вовків” Еван Ндіка ліг на газон і схопився за серце, після чого залишив поле на ношах.

Поєдинок 32-го туру італійської Серії А між "Удінезе" та "Ромою" було завершено достроково через проблеми зі здоров'ям захисника гостей Евана Ндіки.

На 70-й хвилині матчу 24-річний івуарієць раптово ліг на газон і схопився за серце. На поле миттєво вибігли лікарі, які діагностували серцевий напад і надали гравцю екстрену медичну допомогу.

Потім Евана винесли з поля на ношах. Зазначимо, що Ндіка був притомним і навіть підняв догори великий палець.

Головний тренер римлян Даніеле Де Россі спочатку пішов до роздягальні, аби дізнатися про стан свого підопічного. Після повернення він довго радився з гравцями, представниками "Удінезе" і головним арбітром. У підсумку було вирішено не продовжувати матч.

Another football player collapsed during a game. This time it was Evan Ndicka from AS Roma, who clutched his left chest while lying on the field.



Nothing to see here, please move along. pic.twitter.com/llmdTrinpm — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) April 14, 2024

Згодом пресслужба "Роми" опублікувала пост у соцмережах, повідомивши, що стан здоров'я Ндіки поліпшився.

"Команда відвідала Ндіку в лікарні. Еван почувається краще та в хорошому настрої. Він залишиться під наглядом для обстеження в лікарні. Вперед, Еване!", – йдеться в публікації.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.



Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.



Forza Evan! #ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

На момент моторошого інциденту рахунок у поєдинку був 1:1. За "Удінезе" на 23-й хвилині забив Роберто Перейра, а "Рома" відповіла на 64-й хвилині голом Ромелу Лукаку.

Наразі римляни з 55 очками перебувають на п'ятому місці у Серії А і ведуть боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Удінезе" (28 пунктів) перебуває на 15-й позиції, відірвавшись від зони вильоту лише на один бал.

Зазначимо, що у четвер, 18 квітня, "Рома" прийме "Мілан" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Перша гра на "Сан-Сіро" завершилася мінімальною перемогою римлян (1:0).

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