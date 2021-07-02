Матч у Донецьку і відпочинок в Криму: посольство Британії підтримало Україну перед грою з Англією

Матч у Донецьку і відпочинок в Криму: посольство Британії підтримало Україну перед грою з Англією

Востаннє збірні зійшлися у поєдинку на Євро-2012 в окупованому нині Донецьку.

Посольство Великої Британії напередодні чверть фіналу Євро-2020 підтримало українську збірну з футболу: у суботу, 3 липня, підопічні Андрія Шевченка зіграють з англійцями.

Посольство у своєму Twitter згадало, що збірні України і Англіъ зійшлися у поєдинку на Євро-2012.

Тоді дві команди зіграли усвій поєдинок в окупованому зараз Донецьку. До слова, тоді англійці отримали перемогу завдяки голу Вейна Руні. Матч закінчився з рахунком 1:0.

Посольство також висловило надію, що збірна України незабаром зможе знову зіграти в Донецьку. "Ми сподіваємось, що найближчим часом збірна України знову зможе провести домашню гру у підконтрольному Україні Донецьку, а потім вирушайте на післясезонне свято до Криму", - йдеться у дописі дипломатичної установи.

Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі ЄВРО-2020.

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Востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час ЄВРО-2012 у Донецьку.

У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні.

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Нагадаємо, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.

Збірна вже цієї суботи, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

Євро-2020: українська збірна прилетіла до Рима

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