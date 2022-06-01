"Матч у Шотландії - це надія України": Шевченко - про майбутню битву за вихід на ЧС-2022

"Матч у Шотландії - це надія України": Шевченко - про майбутню битву за вихід на ЧС-2022

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння "синьо-жовтих" з Шотландією в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2022.

Легендарний футболіст наголосив на важливості поєдинку на "Гемпден Парк" у Глазго для всієї України. До слова, можна придбати віртуальний квиток на матч Шотландія - Україна, зібрані кошти підуть на відбудову критичної інфраструктури України.

Шевченко заявив, що вірить у своїх колишніх підопічних. Він переконаний, що футболісти національної команди не потребують додаткової мотивації на гру, адже битимуться на полі за весь український народ.

"Матч у Шотландії - це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України. Мотивація неймовірна. Потрібно відкласти результат і зосередитися на грі. Нам потрібно грати для вболівальників, для всієї України, для тих, хто вдома, для тих, хто захищає країну, для тих, хто був змушений її покинути.

Я знаю, що стадіон буде переповнений, а шотландські вболівальники, а також ті, хто буде дивитися гру по всьому світу - українці чи ні - будуть вболівати. Я вірю, що ми можемо перемогти, а потім виграти й в Уельсу, щоб вийти на чемпіонат світу.

Гравці знають, що їм потрібно робити. Немає потреби впливати на футболістів чи щось говорити їм. Вони досвідчені гравці й прекрасно все розуміють", - наводить слова Шевченка BBC.

Раніше повідомлялося, що перед грою з Шотландією півзахисник збірної України Олександр Зінченко розплакався на пресконференції, а керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков заявив, що це "найважливіший матч на цьому етапі його життя".

Матч Шотландія - Україна відбудеться в середу, 1 червня. Початок - о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

“Буде важко” – Роман Яремчук про участь збірної у чемпіонаті світу з футболу

Читайте також:

Хочу, щоб Україна поїхала до Катару та виграла чемпіонат світу - легенда шотландського футболу

"Я б теж хотів, щоб вони перемогли": капітан збірної Шотландії - про майбутній матч з Україною

"Вони хочуть перемогти, як і ми". тренер суперника України у відборі на ЧС-2022 - про майбутній поєдинок

Фанати суперника "синьо-жовтих" вчать гімн України, щоб виконати його на матчі відбору ЧС-2022