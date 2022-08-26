Матч УПЛ між "Шахтарем" та "Динамо" може бути зіграний в Лондоні - ЗМІ

Поєдинок сьомого туру Чемпіонату України між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" може відбутися в столиці Великої Британії.

Зазначимо, що дуель між грандами українського футболу повинна відбутися 15 жовтня .

Про можливе проведення "Класичного" в Лондоні повідомляє "Трибуна".

Джерело зазначає, що головний тренера "Динамо" Мірча Луческу не проти такої ідеї. Гра має стати благодійною, усі кошти від продажу квитків клуби направлять на гуманітарні потреби та допомогу ЗСУ.

Поєдинок між "Шахтарем" та "Динамо" в Лондоні - радше виключення, адже всі ігри внутрішньої першості збираються проводити в межах України.

"Гірники" розпочали новий сезон УПЛ безгольовою нічиєю з харківським "Металістом-1925" (0:0). Що стосується "Динамо", то їхній матч першого туру внутрішньої першості було перенесено через участь киян у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" свій перший матч в УПЛ проведуть 28 серпня проти "Дніпра-1".

Додамо, що сезон УПЛ-2022/23 стартував у День прапора, 23 серпня. Вже відіграли п'ять поєдинків, а один з них затягнувся на 4,5 години через повітряні тривоги.