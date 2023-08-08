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Матч відбору Ліги чемпіонів перенесено через вбивство фаната у масовій бійці: подробиці

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Матч відбору Ліги чемпіонів перенесено через вбивство фаната у масовій бійці: подробиці

Жінка запалює свічку на місці, де грецький фанат загинув внаслідок нічних сутичок з хорватським уболівальниками / Фото: Associated Press

Уболівальник грецької команди загинув після отриманих ножових поранень.

Європейський футбольний слюз (УЄФА) переніс перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між афінським АЕКом та загребським "Динамо", який мав відбутися 8 серпня у столиці Греції.

Про це хорватський клуб повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Причиною такого рішення стала загибель фаната грецької команди внаслідок масової бійки між уболівальниками клубів. Трагедія сталася в ніч проти 8 серпня в Афінах.

Як повідомляє Reuters, 29-річний фанат АЕКа отримав кілька ножових поранень. Лікарі намагалися врятувати його життя, але цього зробити не вдалося.

За підсумками масової бійки поліція заарештувала близько сотні людей.

Зазначимо, що напередодні матчу Ліги чемпіонів проти АЕКа 150-200 фанатів фанатів хорватського клубу порушили заборону УЄФА та автомобілями прибули до Греції.

Нова дата проведення матчу АЕК – "Динамо" Загреб стане відома пізніше. Наступного вівторка, 15 серпня, команди зіграють між собою у Хорватії.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з бельгійським "Антверпеном".

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
426
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