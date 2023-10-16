Матч відбору на Євро-2024 між Бельгією та Швецією не дограли через теракт у Брюсселі: є загиблі

Матч 8-го туру відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії та Швеції було завершено достроково через стрілянину у Брюсселі.

Під час поєдинку в центрі бельгійської столиці стався теракт, внаслідок якого невідомий застрелив двох шведських вболівальників.

Зловмисник втік з місця злочину і досі перебуває на волі. Викладені ймовірним нападником в Інтернеті відео вказують на його причетність до "Ісламської держави".

Як повідомдяє видання HLN, гравці збірної Швеції дізналися про трагедію в перерві матчу. Вони порадилися між собою і вирішили не виходити на другий тайм. Футболісти збірної Бельгії також підтримали їх у цьому.

Зазначимо, що перший тайм гри завершився з рахунком 1:1.

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон вже відреагував на вбивство двох шведських фанатів у Брюсселі та прокоментував рішення не догравати матч.

"У такому стані не можемо грати у футбол. Ми з Бельгією повністю домовилися, що не будемо грати. Я дізнався про все у перерві, коли спускався до роздягальні. Рішення всіх гравців та керівників, звісно, таке, що ми не можемо дограти цей матч. Це абсолютно огидний вчинок.

Мені стає так сумно. Це надзвичайно трагічно, думаю про постраждалих та їхніх родичів. В якому світі ми живемо? У якому в біса світі ми живемо?" – наводить слова Андерссона Fotbollskanalen.

Додамо, що з турнірної точки зору поєдинок уже не має значення для обох збірних. Бельгійці (16 очок) ще раніше оформили вихід на Євро-2024. Шведи ж (6 балів) втратили шанси фінішувати в топ-2 групи F, оскільки не можуть наздогнати Бельгію та Австрію (16 пунктів).

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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