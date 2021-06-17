Матч Євро-2020 перервали, щоб підтримати футболіста, який на полі пережив зупинку серця

Збірні Данії та Бельгії, а також уболівальники, побажали здоров'я Крістіану Еріксену.

Поєдинок 2-го туру Чемпіонату Європи-2020 між збірними Данії та Бельгії було призупинено на 10-й хвилині.

Футболісти обох команд разом з суддями і глядачами почали аплодувати на знак підтримки данського хавбека Крістіана Еріксена, який у матчі стартового туру проти фінів раптово впав на газон і знепритомнів.

Associated Press

Через хвилину матч відновився. Зазначимо також, що перед початком гри капітани команд винесли футболку Еріксена з автографами і побажаннями одужання.

Associated Press

А вболівальники прийшли на стадіон у Копенгагені з банерами та табличками, де побажали Крістіану здоров'я і залишатися сильним.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Після першого тайму Данія мінімально перемагає Бельгію (1:0). Також у цій групі виступають команди Росії та Фінляндії.

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Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом , який продовжує залишатися в лікарні.

, а в Мережі з'явилося , який продовжує залишатися в лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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