Матч Євро-2020 перервали, щоб підтримати футболіста, який на полі пережив зупинку серця

Збірні Данії та Бельгії, а також уболівальники, побажали здоров'я Крістіану Еріксену.
Поєдинок 2-го туру Чемпіонату Європи-2020 між збірними Данії та Бельгії було призупинено на 10-й хвилині.
Футболісти обох команд разом з суддями і глядачами почали аплодувати на знак підтримки данського хавбека Крістіана Еріксена, який у матчі стартового туру проти фінів раптово впав на газон і знепритомнів.
Через хвилину матч відновився. Зазначимо також, що перед початком гри капітани команд винесли футболку Еріксена з автографами і побажаннями одужання.
А вболівальники прийшли на стадіон у Копенгагені з банерами та табличками, де побажали Крістіану здоров'я і залишатися сильним.
Після першого тайму Данія мінімально перемагає Бельгію (1:0). Також у цій групі виступають команди Росії та Фінляндії.
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Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом, який продовжує залишатися в лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.