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Матчі чемпіонату Італії з футболу перенесено через смерть Папи Римського
Заплановані на 21 квітня поєдинки Серії А відклали на невизначений термін.
Усі матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2024/25, які повинні були відбутися у понеділок, 21 квітня, перенесено через смерть Папи Римського.
Таке рішення ухвалила Італійська футбольна федерація спільно з керівництвом Серії А на знак поваги та скорботи за духовним лідером католицької церкви.
Загалом на невизначений термін відклали чотири поєдинки, зокрема матч "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського проти "Лаціо".
Матчі 33-го туру Серії А, які перенесли
"Торіно" – "Удінезе"
"Кальярі" – "Фіорентина"
"Дженоа" – "Лаціо"
"Парма" – "Ювентус"
Нові дати проведення перенесених матчів буде визначено пізніше.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці, 21 квітня. Йому було 88 років.