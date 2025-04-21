Матчі чемпіонату Італії з футболу перенесено через смерть Папи Римського

Руслан Малиновський / © facebook.com/genoaCFCofficial

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Усі матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2024/25, які повинні були відбутися у понеділок, 21 квітня, перенесено через смерть Папи Римського.

Таке рішення ухвалила Італійська футбольна федерація спільно з керівництвом Серії А на знак поваги та скорботи за духовним лідером католицької церкви.

Загалом на невизначений термін відклали чотири поєдинки, зокрема матч "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського проти "Лаціо".

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Матчі 33-го туру Серії А, які перенесли

"Торіно" – "Удінезе"

"Кальярі" – "Фіорентина"

"Дженоа" – "Лаціо"

"Парма" – "Ювентус"

Нові дати проведення перенесених матчів буде визначено пізніше.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці, 21 квітня. Йому було 88 років.