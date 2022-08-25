Матчі футбольного клубу "Рух" в межах УПЛ транслюватимуть ресурси групи 1+1 media

З метою підтримки вболівальників і надання якомога ширшого безкоштовного доступу до поєдинків ФК "Рух" менеджмент клубу звернувся до 1+1 media і передав медіагрупі права на зйомку та трансляцію матчів у межах Чемпіонату України з футболу Української Прем'єр-ліги 15-го сезону 2022/2023.

"Наша місія як футбольного клубу - обʼєднувати вболівальників та надавати якомога ширший доступ до матчів у межах УПЛ. Це важлива футбольна подія, яка завжди привертає велику увагу. Тому в такий надскладний час, коли триває війна з рф, важливо забезпечувати глядачів безкоштовним доступом до перегляду події. Акцентуємо, що жодні права, про які говорить УПЛ, не були передані УПЛ, відповідно, жодного так званого єдиного телепулу не існує. Тому просимо припинити спекуляції на цю тему та звільнити команди і, власне, глядачів, від незрозумілих зʼясувань стосунків, які приводять до збоїв у трансляції матчів", – коментують в ФК "Рух".

Зі свого боку, 1+1 media транслюватиме матчі на загальнодоступних національних телеканалах 2+2 та УНІАН - який саме канал транслюватиме конкретний матч, анонсуватиметься напередодні. Також показ матчів відбуватиметься на YouTube-каналах спортивних проєктів 1+1 media - FootballHub і "Профутбол Digital".

Користувачі платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ, що є спільним проєктом Київстар та 1+1 media, зможуть безкоштовно дивитися трансляцію матчів на телеканалах 2+2, УНІАН, а також на телеканалі ФК RUH TV.

"1+1 media є телевізійним партнером ФК "Рух" вже дуже довгий час і забезпечуватиме телевізійну трансляцію матчів на запит клубу. Ми завжди за конструктивний діалог та обʼєднання зусиль, які стосуються інтересів глядачів та вболівальників. Прикро, що така позиція не йде від УПЛ, яка, не маючи згоди від футбольних клубів, передчасно заявила про створення так званого єдиного телепулу трансляторів. У цьому випадку ми підтримуємо клуби, які володіють правами на трансляцію і виявили бажання обʼєднати навколо матчів максимальну кількість людей", – прокоментували в 1+1 media.

Наступний домашній матч ФК "Рух" в межах УПЛ відбудеться у пʼятницю, 2 вересня, з командою ФК "Шахтар". Про майданчики, які транслюватимуть гру, буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше 1+1 media пристала на пропозиції ФК "Динамо" Київ, "Дніпро-1", "Зоря", "Металіст" щодо безкоштовної трансляції їхніх матчів на своїх ресурсах. Таким чином, 5 з 16 українських футбольних клубів Чемпіонату транслюватимуться на майданчиках медіагрупи.