Матчі "Металіста" відвідали пів мільйона вболівальників, серед них – родина президента футбольного клубу (фото, відео)

Команда перемогла "Олімпік".

Під час переможного матчу "Металіста" проти "Олімпіку" (3:0) харківську команду підтримувала родина президента ФК Олександра Ярославського.

Про це повідомляється на сайті футбольного клубу "Металіст".

Зазначається, що родина Ярославських стала невід'ємною частиною великої армії харківських фанатів та разом з усіма підтримувала "Металіст".

Наголошується, що у 2021 році домашні матчі харківського "Металіста" відвідали майже пів мільйона вболівальників – 461 тис. 671 глядач.

Клубна пресслужба зафіксувала ці яскраві емоції на відео під час останнього домашнього матчу у 2021 році: