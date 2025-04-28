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Матчі турніру в Мадриді призупинили через масовий блекаут – Костюк іронічно відреагувала
Марта Костюк жартома звернулася до ДТЕК через відключення електроенергії в Іспанії.
Матчі турнірів ATP і WTA 1000 в Мадриді довелося призупинити через масштабний блекаут в Європі, зокрема Іспанії.
28 квітня поєдинки 1/8 фіналу змагань в Мадриді повинні були провести три українські тенісистки – Юлія Стародубцева, Марта Костюк та Еліна Світоліна.
Стародубцева не зуміла пробитися до чвертьфіналу, програвши "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій (1:6, 4:6). А ось матчі за участю Костюк і Світоліної довелося відкласти через масове відключення електроенергії.
Костюк уже жартома відреагувала на ситуацію, звернувшись до ДТЕК.
"WTA 1000 – і 1000 свічок. ДТЕК, є якісь оновлення щодо графіку?" – написала українка.
Цікаво, що у ДТЕК вже іронічно відповіли, що не вводитимуть графіків відключень в Іспанії, Португалії та Франції.
Зазначимо, що за путівку до чвертьфіналу Костюк позмагається з "нейтральною" росіянкою Анастасією Потаповою, а Світоліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі.
Раніше повідомлялося, що чотири українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.