Матчі України та Чехії у відборі на жіноче Євро-2022 з гандболу не відбудуться - відомі причини

Матчі України та Чехії у відборі на жіноче Євро-2022 з гандболу не відбудуться - відомі причини

Поєдинки відбору на жіночий чемпіонат Європи-2022 між збірними України та Чехії, які мали відбутися ще у березні, вирішили скасувати.

Зараз провести ці матчі практично нереально, оскільки в календарі немає вільних дат.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФГУ.

Іншою вагомою причиною рішення про скасування ігор стала втрата турнірного значення результату ігор для визначення володарів путівок на Євро. Вихід на Євро від відбірної групи 4 собі завчасно гарантували збірні Франції та Хорватії, які вже є недосяжними для переслідувачів.

Додамо, що Європейська федерація гандболу запропонувала збірній України та Чехії надати однакову кількість рейтингових очок за виступи у відборі. Ці бали важливі у жеребкуваннях до наступних відбірних турнірів.

Нагадаємо, що українські стрибунки у висоту Оксана Окунєва та Катерина Табашник вибороли нагороди на турнірі серії Золотого туру в Найробі.

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