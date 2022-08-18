Мати однієї з найсильніших легкоатлеток України загинула внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в Харкові

Унаслідок ракетного удару росіянами по Харкову, який було здійснено вранці 18 серпня, загинула мати української легкоатлетки Катерини Табашник.

Зазначимо, що над ранок 18 серпня у місті Харкові пролунало щонайменше п'ять вибухів внаслідок влучання російських ракет.

На жаль, не обійшлося без жертв. Однією з них виявилася мати Табашник, яка народилася саме в Харкові. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram. У сторіс з руїнами гуртожитку, де жила родина Табашник, Катерина також позначила російських спортсменів – Іллю Іванюка та Марію Ласіцкене.

"Рускій мір забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу", - написала легкоатлетка.

Окрім того, Табашник опублікувала у сторіс фото зі свічею і словами "Мамочко, я тебе дуже сильно люблю". Як повідомили "Суспільному" очевидці, під завалами у гуртожитку знайшли нагороди й грамоти Табашник, які зберігала родина.

Фото: instagram.com/katerynahj

Особистий рекорд Табашник у стрибках у висоту складає 1.96 метрів. Його українська стрибунка встановила у червні 2018 року у Кропивницькому;

У червні 2022 року 28-річна легкоатлетка з повторенням рекорду сезону виграла турнір зі стрибків у висоту у Женеві;

Табашник 2022 року виступила на трьох етапах Діамантової ліги. У польській Сілезії вона здобула "бронзову" нагороду.

Додамо, що ввечері, 17 серпня, Росія також завдала удару по житловому будинку в Харкові. За словами міського голови міста Ігоря Терехова, відомо про трьох загиблих та десятьох поранених.

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