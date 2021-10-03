Мати Роналду відмовляє його від весілля з Джорджиною Родрігес: ЗМІ назвали скандальну причину

Мати Роналду відмовляє його від весілля з Джорджиною Родрігес: ЗМІ назвали скандальну причину

Пара зустрічається від 2016 року, але португалець не поспішає вести наречену під вінець.

Найбільш високооплачуваний футболіст світу за версією журналу Forbes Кріштіану Роналду досі холостякує. 36-річний португалець вже п'ять років зустрічається зі своєю коханою Джорджиною Родрігес, але справа ніяк не дійде до одруження.

Видання Cuatro, посилаючись на джерела, наближені до Роналду, стверджує, що проти весілля виступає мати п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Марія Долорес Авейру.

Вона переконана, що Джорджина лише хоче скористатися фінансами Кріштіану, тому намагається відмовити сина від шлюбу з 27-річною аргентинською моделлю.

Сама Джорджина на питання про весілля з Кріштіану раніше відповіла, що "не все залежить від неї".

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Додамо, що минулого року Роналду та Родрігес заручилися. Португалець подарував нареченій розкішну обручку вартістю близько 665 тисяч євро.

У 2019 році італійська преса також писала, що Роналду та Джорджина таємно одружилися в Марокко, проте в оточенні футболіста спростували цю інформацію. Там зазначили, що весілля, швидше за все, відбудеться вже після того, як Роналду завершить професійну кар'єру.

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Пара познайомилася в 2016 році. Роналду зайшов у магазин Gucci, де працювала Родрігес. Пізніше вони перетнулися на одному з модних заходів, після чого зав’язалися стосунки.

"Тоді нам вдалося поговорити в невимушеній атмосфері - поза моїм робочим середовищем. Це було кохання з першого погляду для нас обох", - розповідала Джорджина в інтерв’ю журналу Elle.

Associated Press

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instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Кріштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей.

Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Достовірної інформації про його маму немає.

народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Достовірної інформації про його маму немає. Влітку 2017 року у футболіста народилася двійня Єва та Маттео від сурогатної матері.

та від сурогатної матері. А восени 2017-го Джорджина Родрігес народила їхню спільну донечку Алану Мартіну.

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instagram.com/georginagio

.instagram.com/cristiano/

instagram.com/georginagio

Раніше ТСН Проспорт розповідав, як змінилася Джорджина Родрігес за час стосунків із Роналду.

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