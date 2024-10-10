Мав досвід виступів в АПЛ: футболіста збірної Греції знайшли мертвим у басейні

Захисник "Панатінаїкоса" та національної збірної Греції Джордж Болдок помер за невідомих обставин.

Як повідомляє Gazzetta.gr, 31-річного футболіста знайшли мертвим у басейні будинку, який він орендував у Греції.

Після того, як гравець не відповів на дзвінки дружини, вона почала з'ясовувати, що сталось. Жінка зателефонувала власнику будинку, який і виявив тіло футболіста у басейні.

Обставини його смерті наразі залишаються нез'ясованими. Поліція проводить розслідування.

Болдок народився у Великій Британії, але мав грецьке коріння. 2022 року дебютував за збірну Греції, у складі якої провів 12 матчів.

Більшу частину своєї кар'єри Джордж виступав за "Шефілд Юнайтед", провівши 219 матчів – 6 голів та 16 асистів. Також грав за "МК Донс", "Оксфорд Юнайтед", ісландський "ДБВ Вестманнаейяр", "Тамуорт" та "Нортгемптон".

Ще минулого сезону Болдок захищав кольори "Шефілд Юнайтед" в АПЛ. Влітку 2024 року він вільним агентом перейшов до "Панатинаїкоса", за який встиг провести 4 матчі. Останній поєдинок у своєму житті Джордж зіграв 6 жовтня проти "Олімпіакоса" у чемпіонаті Греції.

Раніше повідомлялося, що помер видатний футболіст "Аякса", "Барселони" та збірної Нідерландів Йоган Нескенс.

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