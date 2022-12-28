Мав конфлікт з українцем: клуб Яремчука і Соболя залишився без головного тренера

Бельгійський "Брюгге" звільнив головного тренера команди Карла Хуфкенса.

Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-чорних".

43-річний спеціаліст очолював команду від травня 2022 року. До цього він протягом 3 сезонів був асистентом головного тренера. У останньому матчі чемпіонату Бельгії "Брюгге" не зумів обіграти "Левен" (1:1).

За бельгійський клуб грають українці Роман Яремчук та Едуард Соболь. У Яремчука неодноразово виникали конфлікти з фахівцем. Хуфкенс був незадоволений формою українця, за якого клуб сплатив рекордні гроші.

"Брюгге" посідає четверте місце у Лізі Жюпіле. "Синьо-чорні" не можуть виграти у чемпіонаті Бельгії три гри поспіль, а також вилетіли з Кубка Бельгії.

Нагадаємо, що вихованець "Ворскли" та академії "Шахтаря" Олександр Якименко підписав професійний контракт із "Брюгге".

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