"Мав наляканий вигляд": непереможний американець розповів, чому не стане битися з Ломаченком

"Мав наляканий вигляд": непереможний американець розповів, чому не стане битися з Ломаченком

Українець не входить до списку потенційних суперників чемпіона.

Чемпіон WBO у першій легкій вазі Шакур Стівенсон (17-0, 9 КО) не хоче битися з колишнім чемпіоном світу у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Як зазначив американець, він віддав би перевагу організації поєдинку з Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO).

"Ми бачили, як Ломаченко двічі програвав. Він переміг багатьох великих бійців, але хіба ми не бачили, як він поступався двічі?

Скільки разів ми бачили, як програвав Вальдес? Ми ніколи раніше не спостерігали його поразки. Він показав чудовий виступ у бою з Мігелем Берчельтом. Він нокаутував його, хоча Берчельта раніше ніколи не перемагали.

Ми бачили Василя Ломаченка на рингу з Теофімо Лопесом, і він мав наляканий вигляд.

Вальдес ніколи не програвав, я також. Я досягнув піку своєї кар'єри, він теж перебуває на піку. Це бій найкращого проти найкращого", – сказав Стівенсон в інтерв'ю порталу BoxingInsider.com.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Стівенсон наразі є чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. Цей титул він зумів здобути, перемігши в жовтні співвітчизника - Джамела Херрінга.

Наразі в активі американця 17 перемог (9 - нокаутами) в 17 боях.

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