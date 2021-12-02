"Мав наляканий вигляд": в Італії "знищили" українського футболіста за матч проти "Інтера"

Він отримав дуже погану оцінку.

Італійське ЗМІ залишилося дуже невдоволено діями українського футболіста " Спеції " Віктора Коваленка в матчі 15-го туру Серія А проти "Інтера".

Відповідну думку висловили журналісти CalcioSpezia.

Зазначимо, що 25-річний півзахисник з'явився на гру проти чинного чемпіона Італії з перших хвилин. Утім, нічим яскравим Коваленко не запам'ятався, його замінили на 64 хвилині. Власне тому видання й розкритикувало гру українця, адже він на їхню думку не зробив нічого корисного.

"Здається, що він робить все, щоб сховатись від партнерів по команді, коли у них м'яч. Він – той, хто відповідає за геометрію та якість гри, але має вигляд наляканим своїм супротивником. Однозначно поганий матч", - саме так описали дії Коваленка журналісти.

Окрім негативного коментаря, гравець із чотирма одноклубниками отримали найгіршу оцінку - 5,0.

Поєдинок між "Інтером" та "Спецією" завершився з рахунком 2:0 на користь "нерадзуррі";

Цього сезону на рахунку Коваленка, права на якого належать "Аталанті", десять поєдинків, один забитий гол та дві результативні передачі.

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