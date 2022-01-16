Мав перевагу у два голи: "Манчестер Юнайтед" втратив перемогу в АПЛ за п'ять хвилин

Коутіньо забив у дебютному матчі за "бірмінгемців"
В рамках 22-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайдет" на виїзді зіграв внічию з "Астон Віллою" - 2:2.
"Манкуніанці" вели у рахунку у два м'ячі після дубля Бруну Фернандеша. Португалець вразив ворота бірмінгемської команди на 6-й та 67-й хвилинах.
"Астон Вілла" скоротила відставання на 77-й хвилині - відзначився Джейкоб Ремзі. Відновив паритет Філіппе Коутіньо, для якого цей матч став дебютним у футболці "бірмінгемців", через п'ять хвилин.
- "Манчестер Юнайтед" із 32 очками посідає сьоме місце у таблиці АПЛ після 20 зіграних матчів. "Астон Вілла" на 13 позиції.
- Наступний матч "манкуніанці" проведуть проти "Брентфорда". Матч відбудеться у середу, 19 січня.
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