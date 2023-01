"Майбутній "Медведчук": начальник штабу "Азову" запропонував обміняти Ломаченка на полонених

Начальник штабу полку "Азов", один із захисників "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр") відреагував на скандальну публікацію ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка з митрополитом УПЦ Московського патріархату Лонгіном, де той звинувачує Україну в тому, що вона "розпочала війну проти бога".

На своїй сторінці у Twitter Кротевич порівняв зіркового боксера з політиком Віктором Медведчуком, якого Україна вже обміняла на наших військовополонених. На думку захисника "Азовсталі", Ломаченка також можна би було обміняти до держави-окупантки.

"Вася Ломаченко – майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багатьох наших хлопців із полону. Just think about it", – написав Кротевич.

Вася Ломаченко - майбутній «Медведчук», за якого можна звільнити багато наших хлопців з полону .

Just think about it. — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) January 1, 2023

Крім того, у себе в Instagram "Тавр" попросив Службу безпеки України зайнятися розслідування проти зіркового боксера.

"СБУ, гадаю, тут можна і пред'явити, як вважаєте? А якщо його взяти за держзраду, можна багато українських патріотів, які в полоні, потім обміняти на "це", – додав Кротевич.

Раніше на адресу Ломаченка жорстко висловився колишня перша ракетка України Сергій Стаховський, а також український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, незважаючи на шквал обурення свої підписників після першого відео зі священником Московського патріархату, Ломаченко наступного дня опублікував ще одне.

