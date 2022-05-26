Майбутня перша ракетка України відіграла сім матчболів у американки, проте все одно покинула Roland Garros

Українська тенісистка Ангеліна Калініна припинила участь у турнірі "Великого шолому".

25-річна Калініна (№36 WTA) в рамках другого кола змагань поступилася представниці США - Джессиці Пегулі (№11 WTA).

Зустріч, яка тривала дві години та 26 хвилин, завершилася з рахунком 1:6 , 7:5 , 4:6 . За цей час українка здійснила дві подачі "на виліт", припустилася чотирьох подвійних помилок та виграла п'ять із 14 брейків.

Зазначимо, що українська тенісистка до останнього боролася за перемогу. За рахунку 5:4 українка відіграла чотири матчболи (і сім загалом), але все ж поступилася у вирішальному десятому геймі.

Як наслідок, Калініна останньою з українок покинула Roland Garros-2022. Раніше з турніру вилетіли Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко. Це сталося ще в рамках першого раунду турніру. Подібний показник став для українських тенісисток найгіршим за останні вісім років.

Додамо, що Калініна двічі зустрічалася з Пегулою на тенісних турнірах WTA 2022 року. В обох поєдинках вона зазнала поразок, причому у Маямі знялася під час другого сету. Утретє українка та американка мали зіграти між собою у Римі, але перед стартом того матчу українська тенісистка також знялася, мотивуючи це рішення проблемами зі спиною.

Калініна пройшла перше коло змагань на відмові суперниці ;

; Від наступного тижня саме Ангеліна стане першою ракеткою України ;

; Калініна вдруге поспіль вилітає з Roland Garros у другому колі. Це залишається її найкращим результатом на рівні "Великого шолому", вона ще ніколи не грала у третьому колі. Тепер вона змагатиметься у парному розряді.

Нагадаємо, головна зірка українського тенісу Еліна Світоліна вперше за 11 років пропускає Roland Garros. Раніше повідомлялося, що перша ракетка України вагітна. Світоліна та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс в Instagram назвали стать майбутньої дитини.