Проспорт
183
2 хв

"Майбутнє боксу": Усик уперше прокоментував можливий бій з Ітаумою

Український чемпіон оцінив готовність британського проспекта до поєдинку з ним.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик уперше висловився про можливий бій з перспективним британцем Мозесом Ітаумою.

Український боксер поділився враженнями від нещодавньої перемоги Ітауми над його співвітчизником Ділліаном Вайтом, а також припустив, що той уже готовий до зустрічі з ним у ринзі.

"Чудова людина, чудовий бій. Думаю, Ітаума – майбутнє боксу, мені подобається цей хлопець. Чи готовий він у 20 років до бою зі мною? Так, так, однозначно", – сказав Усик у коментарі BoxNation.

У ніч проти 17 серпня Ітаума в першому раунді нокаутував Вайта у поєдинку, який відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Після перемоги над Ділліаном 20-річний британець заявив, що ще не заслужив на бій з Усиком.

Наразі Ітаума має у своєму активі 13 перемог (10 – нокаутом) у 13 поєдинках на професійному рингу.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

В останньому бою Усик у ніч проти 20 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Нагадаємо, 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але українець попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму.

WBO надала Усику відтермінування від проведення переговорів про організацію поєдинку з Паркером. На який саме час – невідомо.

