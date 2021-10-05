Майбутнє Шевченка: Циганик розповів, чи очолить Андрій легендарний шотландський клуб

За інформацією журналіста, жодних переговорів між українським тренером і "кельтами" не ведеться.

Авторитетний футбольний журналіст Ігор Циганик прокоментував чутки щодо можливого призначення колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка на посаду керманича шотландського "Селтіка".

В ефірі програми Циганик LIVE журналіст запевнив, що сторони не ведуть жодних переговорів. За його даними, ніхто Шевченку не пропонував очолити клуб із Глазго.

"Там є тренер, якому довіряє власник клубу. І я думаю, що в нього ще будуть шанси виправити ту ситуацію, що нині склалася. Але я можу вас запевнити, що жодних перемовин між "Селтіком" і Шевченком зараз немає", - сказав Циганик.

"Селтік" - другий за кількістю титулів клуб Шотландії після "Рейнджерс". У доробку "кельтів" 51 чемпіонство, 40 перемог у Кубку країни, 19 трофеїв Кубка шотландської ліги.

Раніше авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter повідомляв, що в послугах Шевченко зацікавлені одразу три клуби американської ліги MLS. За його інформацією, між сторонами почалися переговори.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Нагадаємо, раніше Шевченко зібрав спеціальну пресконференцію, на якій приголомшив несподіваною заявою. Андрій зізнався, що не збирався залишати збірну України, але не отримав від УАФ пропозицій щодо подовження контракту.

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