Має багатий чемпіонський досвід: один з найкращих тренерів світу очолив англійський топклуб

Має багатий чемпіонський досвід: один з найкращих тренерів світу очолив англійський топклуб

Антоніо Конте повернувся на туманний Альбіон.

Відомий італійський фахівець Антоніо Конте офіційно став новим головним тренером лондонського "Тоттенгема".

52-річний керманич підписав зі "шпорами" контракт на півтора року з можливістю подовження в майбутньому.

Welcome to Tottenham Hotspur, Antonio Conte. pic.twitter.com/3faSqLW38g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

Біля керма лондонського клубу Конте змінив португальця Нуну Ешпіріту Санту, якого було звільнено після розгромної поразки від "Манчестер Юнайтед" у 10-му турі АПЛ.

Останнім місцем роботи Конте був міланський "Інтер", з яким він виграв "скудетто" в сезоні-2020/21. Раніше Антоніо ставав чемпіоном Англії з "Челсі" (сезон 2016/17) та тричі приводив "Ювентус" до чемпіонства в Італії.

Наразі "шпори" посідають 9-те місце в таблиці АПЛ, набравши 15 очок після 10 зіграних поєдинків.

4 листопада у своєму першому матчі на тренерському містку лондонців Конте протистоятиме нідерландському "Вітессу" в Лізі конференцій. А 7 листопада "шпори" на виїзді битимуться з "Евертоном" в АПЛ.

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