Має досвід виступів в УПЛ: "Динамо" оголосило про підписання першого літнього новачка (відео)

Український півзахисник Владислав Кабаєв перейшов з луганської "Зорі" до київського "Динамо".

Угода "біло-синіх" із 26-річним футболістом розрахована на чотири роки, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

За "Динамо" Кабаєв виступатиме під 7-м номером. Це перше підписання киян цього літа, а також перше від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

Кабаєв - вихованець СДЮШОР "Чорноморець". У серпні 2014 року він дебютував у дорослому футболі у складі "моряків", вийшовши на заміну у матчі Ліги Європи проти хорватського "Хайдука". За одеський клуб Владислав провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 2 м'ячі.

Влітку 2017 року Кабаєв перейшов до луганської "Зорі". Разом із луганцями він двічі, 2020-го та 2021-го, став бронзовим призером Чемпіонату України, грав у єврокубках - Лізі Європи та Лізі конференцій. Загалом у складі "Зорі" провів 129 матчів, забив 10 м'ячів.

Також Кабаєв захищав кольори молодіжної збірної України. У складі національної команди U-20 брав участь на ЧС-2015, де "синьо-жовті" припинили виступ на стадії 1/8 фіналу, поступившись у серії пенальті Сенегалу.

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