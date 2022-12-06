"Має фантастичну кар'єру": Ф'юрі зробив несподіваний комплімент Усику

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі несподівало похвалив володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

"Циганський король" заявив, що вважає українця хорошим боксером.

Про це він сказав у коментарі Boxingnews 24.

"Я вважаю Усика хорошим боксером. Не маю наміру відбирати у нього досягнення. Він став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а також взяв титули у надважкому дивізіоні.

Вважаю, що Олександр має фантастичну кар'єру, але переконаний, що впораюся з ним", – сказав Ф'юрі.

Водночас Тайсон додав, що все ж вважає Джо Джойса небезпечнішим суперником, ніж Усик.

Нагадаємо, Усик був присутнім у залі під час бою між Ф'юрі та Чісорою, який відбувся 3 грудня в Лондоні. Після своєї перемоги британський чемпіон зухвало звернувся до українця. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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