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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Має людське ім'я: Усик розповів про удар, яким нокаутував Дюбуа

Олександр детальніше охарактерирував удар, яким відправив суперника в нокаут.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

Новоспечений абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував яскраву перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа.

Український боксер під час пресконференції детальніше розповів про удар, яким нокаутував британця.

За його словами, цей удар у його команді називають "Іваном".

"Ми готували комбінації. Ви знаєте, назва удару – це "Іван". Ось це удар лівою. Спершу хук, а тоді "Іван". Що це означає? Це українське ім'я. Ви знаєте, Іван – це кремезний хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Кремезний такий, козак. "Як тебе звати? Іван". Це важкий удар", – пояснив Усик.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр став "абсолютом" уже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги нокаутом над Дюбуа в реванші. Олександр розповів, кому присвячує свій успіх.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках. Даніель уже прокоментував поразку від Усика в реванші.

Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, Усик після перемоги над Дюбуа в реванші назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

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