Має шалені борги, але підписує зірок: "Барселона" намагається заощадити на чотирьох футболістах

"Барселона" намагається розібратися з фінансовими проблемами, які загострилися після підписання захисників Жюля Кунде та Андреаса Крістенсена, півзахисника Франка Кессі, а також форвардів Рафінью та Роберта Левандовські у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє The Athletic, у керівництві "блаугранас" знайшли порушення у новому контракті півзахисника Френкі де Йонга, який він уклав із командою у жовтні 2020 року,

За даними джерела, 2020 року де Йонг продовжив контракт з "Барселоною" на наступних умовах: він пішов на зниження зарплати у двох сезонах, але отримав би покладені йому 18 млн євро за попереднім контрактом у наступні чотири роки. Повідомляється, що подібні контракти також підписали Жерар Піке, Марк-Андре тер Штеген та Клеман Лангле.

Поновлення угод дозволило клубу зекономити від 16 до 18 млн євро у перший рік, проте, в підсумку, на зарплатню довелось витратити аж 311 млн євро. Зазначається, що усі дали згоду на зменшення зарплати, але пізніше всі, окрім Піке, подвоїли суму, яку вони заробляють. Наразі лише Жерар погодився на скорочення заробітної плати.

"Барселона" намагається визнати ці контракти недійсними та хочуть повернутись до умов, які були чинними до продовження угод.

Нагадаємо, що "Барселона" опинилася на другому місці в списку найуспішніших команд, які виступають на єврокубковій арені.

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