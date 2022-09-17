"Має таку міць, що створить проблеми будь-кому": промоутер Джошуа зробив прогноз на бій Усика з жертвою Ф'юрі

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик не програє Деонтею Вайлдеру жодного раунду, якщо бій між ними відбудеться.

Таку думку висловив промоутер Едді Гірн.

"Думаю, це хороший бій. Гадаю, саудити, звісно, хочуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона. Але цю зустріч відкладено надовго, якщо ми зробимо бій Ф’юрі – Джошуа. Тому треба шукати варіанти. Я не бачу, як Усик може програти хоча б раунд.

Водночас Вайлдер має таку міць, що створить проблеми будь-кому", – цитує Хірна Boxing social.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

Українець вирішив не чекати володаря титулу WBC та почав шукати собі нового суперника. Українець заявив, що хоче вийти на ринг з Вайлдером.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 36-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та дві поразки.

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