"Має вигляд дурня": ексфутболіст збірної Німеччини присоромив Роналду за його дію в матчі Євро-2020

Кріштіану дозволив собі трохи "попіжонити".

Колишній футболіст Дітмар Хаманн присоромив лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду через його дію в матчі 2 туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Німеччини.

Так, ексгравця "Бундестім" не вразив трюк зіркового нападника, який він здійснив у першому таймі проти захисника суперника Антоніо Рюдігера.

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Роналду, який відкрив рахунок на 15-й хвилині, знущально обіграв німецького футболіста, що привело в захват уболівальників. Кріштіану спочатку перекинув м'яч над головою Рюдігера, вдавши, що збирається зловити його руками, а потім віддав точний пас п'ятою, не дивлячись на партнера.

Це, власне, й стало критикою з боку Хаманна, слова якого цитує Record.

"Гадаю, така поведінка - це нонсенс. Він перекидає м’яч, робить вигляд, що збирається його зловити руками, відкидає назад і відводить погляд. Звичайно, це ефектно, і ми знаємо, що він може таке зробити. Але таким чином він принижує суперника.

Втім, тепер він має вигляд дурня. Фінт був за рахунку 1:0 на користь Португалії, але що в підсумку? Роналду виглядає дурнем. Хотілося б запитати німецьких гравців, що вони про це думали. Звичайно, вони це помітили. Цей момент дав їм додатковий стимул для камбеку. І чого досягнув Роналду? Можливо, саме з цього моменту й почалися їхні проблеми", - зазначив Хаманн.

У підсумку, Португалія зазнала поразки від Німеччини з рахунком 2:4 .

. В активі Роналду та компанії після двох зіграних турів три очки та третя сходинка в квартеті.

Додамо, що наразі Роналду разом із нападником збірної Чехії Патріком Шиком ділять перше місце в списку найкращих бомбардирів турніру. В активі обох гравців по три точних удари.

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