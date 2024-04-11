"Має високий боксерський IQ": ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Дюк Маккензі поділився очікуваннями від бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкому дивізіоні Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, український боксер має чимало переваг, зокрема високий боксерський IQ, якими зможе скористатися та здобути перемогу над "Циганським королем".

"Усик переможе, я не хочу влаштовувати комусь холодний душ, але я бачу перемогу Усика, тому що він набагато більш універсальний боєць.

Я не думаю, що Ф'юрі боксував з кимось подібним до нього, а Усик буде так налаштований на цей бій. Олександр Усик у хорошій формі, ймовірно, зможе потягатися з будь-яким надважковаговиком, який коли-небудь жив... Усик має високий боксерський IQ. Він дуже розумний, дуже розважливий, він чудово б'є, у нього хороший таймінг, він може звести нанівець розміри великих хлопців.

Саме це, я думаю, він і зробить проти Ф'юрі: він зможе нівелювати його габарити і компенсувати різницю в розмірах, зближуючись, залишаючись поблизу, перепрацьовуючи Тайсона, можливо, виснажуючи його – ось як я бачу цей бій", – сказав Маккензі в інтерв'ю talkSPORT.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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