Маємо ким пишатися: Україна фінішувала в топ-10 медального заліку на ЧЄ-2022 з легкої атлетики

У Мюнхені завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики, який був частиною Мультиспортивного Євро-2022. За підсумками змагань збірна України здобула 5 нагород.

На рахунку українських легкоатлетів дві золоті, одна срібна та дві бронзові нагороди.

"Золото" для України вибороли Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок) та Ярослава Магучіх (стрибки у висоту). Стрибнувши на 15,02 метра, Бех-Романчук встановила новий рекорд сезону в Європі. Це її найкращий результат у кар'єрі та перше "золото" на рівні планетарних і континентальних першостей.

20-річна Магучіх тріумфувала, підкоривши висоту 1,95 м. Перемога Ярослави стала історичною для України. Це перше "золото" нашої держави на чемпіонатах Європи саме в жіночих стрибках у висоту.

У чоловічих стрибках у висоту бронзову медаль здобув Андрій Проценко, який завершив змагання з результатом 2,27 м.

Одразу дві нагороди Україна завоювала в бігу на 400 метрів з бар'єрами. "Синьо-жовті" оформили медальний дубль - Вікторія Ткачук стала срібною призеркою, а Анна Рижикова - бронзовою.

Таким чином, Україна з 5 нагородами посіла 9-те місце у загальнокомандному медальному заліку ЧЄ-2022 з легкої атлетики. До топ-3 увійшли Німеччина, Велика Британія та Іспанія.

Додамо, що загалом на Мультиспортивному Євро-2022 українські спортсмени здобули 22 нагороди: 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових. Наша збірна опинилася на 11-му місці в підсумковому медальному заліку.

Читайте також:

Українська легкоатлетка спричинила фурор на трибунах зовнішнім виглядом під час Мультиспортивного Євро-2022: відео

Чемпіон Європи зі стрибків у висоту підбіг та емоційно привітав українця з "бронзою" після його вдалої спроби: відео

Мати однієї з найсильніших легкоатлеток України загинула внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в Харкові