"Маємо знайти компроміс": у "Шахтарі" заговорили про готовність судитися з ФІФА через трансфери

"Маємо знайти компроміс": у "Шахтарі" заговорили про готовність судитися з ФІФА через трансфери

Донецький "Шахтар" розглядає можливість підготовки позову проти ФІФА через продовження терміну дії трансферного правила щодо гравців, які грають в Україні.

Так, директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) за їхнє однобоке, як вважають у донецькому клубі, правило, яке дозволяє легіонерам з УПЛ в односторонньому порядку призупиняти контракти зі своїми роботодавцями та приймати подальші кар'єрні рішення без виплати компенсації.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Mirror.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФІФА вирішила запровадити особливе трансферне правило для іноземних гравців з УПЛ, а також Чемпіонату Росії. Цим футболістам дозволили призупинити контракти зі своїми клубами до червня 2022 року. У червні ФІФА продовжила термін дії правила ще на рік - до червня 2023-го.

"Багато людей кажуть, що вони допомагають Україні, хоча це насправді не так. ФІФА не захищає український футбол та гравців, як це робить УЄФА. Клубам доводиться шукати деякі форми компромісу за цієї складної ситуації, оскільки інакше ми втратимо чимало футболістів, у яких інвестували кошти, безкоштовно.

ФІФА має розуміти, що зобов'язана захищати всіх гравців з України – це їхній обов'язок у цій війні. Ми маємо знайти компроміс, інакше це буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.

Ми боротимемося за наші клуби, тому що хочемо, щоб нас поважали – ми найкращий клуб у Східній Європі, і ми боротимемося за цей імідж та повагу до нас. Інші допомогли нам. Президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить, і якщо вони цього не зроблять, ми подамо до суду", - зазначив Срна.

Додамо, що від моменту впровадження правила у дію "Шахтар" був змушений продати чотирьох футболістів: півзахисників Маркоса Антоніо ("Лаціо", 6.5 млн євро), Алана Патріка ("Інтернасьонал", 2 млн євро), а також форвардів Давіда Нереса ("Бенфіка", 15,3 млн євро) та Фернандо ("Зальцбург", 6 млн євро). Частина ж інших іноземців залишають донецький клуб на правах оренди, тоді як може покинути команду і її головний тренер - італієць Роберто Де Дзербі.

"Шахтар" став переможцем УПЛ сезону-2021/22, яка була перервана після 18 турів через повномасштабне вторгнення з боку РФ

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