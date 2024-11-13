Майк Тайсон – Джейк Пол: де дивитися і ставки букмекерів на бій легенди боксу проти зірки YouTube

У ніч проти 16 листопада колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон повернеться на ринг і проведе поєдинок з популярним блогером Джейком Полом.

Поєдинок між легендою світового боксу та зіркою YouTube відбудеться на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон, штат Техас (США).

Спочатку бій було заплановано на 20 липня, але через погіршення стану здоров'я 58-річного "Залізного Майка" його поєдинок із 27-річним суперником перенесли.

Зазначимо, що поєдинок матиме офіційний статус – результат буде занесено до статистики обох бійців. Його тривалість складатиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, нокаут дозволено.

Де дивитися бій Майк Тайсон – Джейк Пол

Бій між Майком Тайсоном і Джейком Полом у прямому ефірі транслюватиметься на стримінговій платформі Netflix.

Початок боксерського шоу заплановано на 03:00 суботи, 16 листопада, за київським часом. Головний поєдинок між Тайсоном і Полом розпочнеться орієнтовно о 06:00.

Прогнози букмекерів на бій Майк Тайсон – Джейк Пол

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери називають Пола. На його перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,45. Виграш Тайсона – 2,80. Нічия оцінюється котируванням 10,00.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужний список

Останній офіційний поєдинок "Залізний Майк" провів 2005 року, коли програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. У послужному списку Тайсона 58 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом), 6 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий бій з ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом. Поєдинок завершився внічию, хоча за статистикою перевага була на боці "Залізного Майка".

Джейк Пол дебютував у боксі в січні 2020 року, коли переміг іншого блогера Алі Есона Гіба. Потім його жертвами стали колишній гравець НБА Нейт Робінсон, ексчемпіон Bellator Бен Аскрен, а також ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі, якого Джейк здолав двічі.

У жовтні 2022 року Джейк здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сілвою, а в лютому 2023 року зазнав єдиної поразки у своїй боксерській кар'єрі від Томмі Ф'юрі, молодшого зведеного брата ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

На рахунку блогера 10 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка. У попередніх боях Пол у березні 2024 року в першому раунді нокаутував професійного американського боксера Раяна Бурленда, а в липні у шостому раунді достроково переміг ексбійця UFC Майка Перрі, який на короткому повідомленні вийшов на поєдинок замість Тайсона.

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