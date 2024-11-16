Майк Тайсон – Джейк Пол: як завершився бій легенди боксу проти зірки YouTube

У ніч проти 16 листопада на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон, штат Техас (США) відбувся поєдинок між колишнім абсолютний чемпіоном світу в надважкій вазі Майком Тайсоном і популярним блогером Джейком Полом.

Бій тривав 8 раундів по дві хвилини. У підсумку 27-річний Пол переміг 58-річного "Залізного Майка" одноголосним рішенням суддів – 80:72, 79:73, 79:73.

Перші два раунди були за легендою боксу, але вже у третьому зірка YouTube підвищив темп і завдав Тайсону кілька потужних ударів. Майк похитнувся, але зміг встояти на ногах.

У четвертому раунді Джейк влучив у печінку Тайсона. Другу половину поєдинку активніше провів саме Пол, тоді як Майк мав втомлений вигляд і не особливо рухався в ринзі. Як підсумком, судді зафіксували перемогу шоумена одноголосним рішенням.

Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох бійців.

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Нагадаємо, Майк Тайсон дав ляпаса Джейку Полу під час фінальної битви поглядів.

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