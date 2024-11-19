Майк Тайсон встановив унікальний боксерський рекорд у програному бою з Джейком Полом

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон встановив історичний рекорд у бою з популярним блогером Джейком Полом, в якому зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

Легендарний американець повернувся на ринг у 58-річному віці. Це сталося майже через 40 років після його дебюту в професійному боксі, який відбувся 6 березня 1985 року.

Таким чином, "Залізний Майк" став володарем найдовшої кар'єри серед усіх чемпіонів у боксі. Від моменту його першого поєдинку до останнього минуло 14 499 днів.

Це абсолютний рекорд. Тайсон обійшов ексчемпіона світу в п'яти вагових категоріях Роя Джонса-молодшого, чия кар'єра тривала 12 231 день.

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Бій між 58-річним Тайсоном і 27-річним Полом тривав 8 раундів по дві хвилини. Оскільки цей поєдинок мав офіційний статус, то результат занесено до статистики обох боксерів.

Майк після бою з Полом увійшов до оновленого рейтингу порталу BoxRec. Він посідає 309-те місце у списку найкращих надважковаговиків світу та 78-ме серед боксерів із США, маючи одну зірку.

Джейк після перемоги над Тайсоном розташовується на 106-й позиції у світовому рейтингу BoxRec і є 22-м серед хевівейтерів США. У одіозного блогера – дві зірки.

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Зазначимо, що для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися. На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Раніше повідомлялося, що легендарний Леннокс Льюїс відреагував на поразку Майка Тайсона від Джейка Пола. Сам блогер також прокоментував свою перемогу над іконою світового боксу.

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