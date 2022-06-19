Майк Тайсон записав відеозвернення до українців після неоднозначного висловлювання щодо війни з РФ

Майк Тайсон записав відеозвернення до українців після неоднозначного висловлювання щодо війни з РФ

Легендарний американський боксер Майк Тайсон підтримав Україну у війні з російськими окупантами.

Нещодавно колишній чемпіон світу в надважкій вазі досить суперечливо прокоментував повномасштабне вторгнення РФ до України. Американець порівняв напад Путіна на Україну з полюванням яструба на вільшанку.

Незважаючи на своє неоднозначне висловлювання, Майк Тайсон запевнив, що солідарний з українським народом. Знаменитий боксер записав відеозвернення, в якому підтримав Україну.

"Це Майк Тайсон. Український народе, я з тобою", - сказав "Залізний Майк" на відео, яке поширила Федерація боксу України у своєму Instagram.

Тайсон закінчив професійну кар'єру боксера ще 2005 року. Він провів 59 боїв за кар'єру, де здобув 50 перемог, 6 поразок, 1 нічию (2 поєдинки не відбулося).

2020-го Тайсон повернувся на ринг для проведення шоу-поєдинку проти Роя Джонса, який закінчився внічию.

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