Майк Тайсон зізнався, за кого вболіватиме в реванші Усик – Ф'юрі

"Залізний Майк" сподівається, що британець здобуде перемогу в другому поєдинку проти українця.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Майк Тайсон поділився очікуваннями від бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

За словами легенди боксу, українець здивував його в першому поєдинку, але він сподівається, що до другого бою "Циганський король" поставиться більш серйозно і зможе перемогти.

"Усик усіх здивував. Ф'юрі занадто загравався в ринзі. Йому потрібно серйозно ставитись до таких поєдинків і, сподіваюся, він отримає інший результат у реванші", – сказав Тайсон в ефірі YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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