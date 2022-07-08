Майстер спорту України з греко-римської боротьби загинув у боях з рашистами під Донецьком

Про смерть миколаївського спортсмена на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

"У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, та багато спільних змагань провели разом у свій час. Розпач, сум, та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих. Спочивай з миром, Герою", - написав Беленюк.

Раніше повідомлялося, що молодий український регбіст загинув, захищаючи батьківщину від російських загарбників.

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