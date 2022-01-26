"Майстри, я повертаюся до збірної України": Мілевський зробив неочікувану заяву

37-річний ексфутболіст зіграє чемпіонаті Європи з мініфутболу.

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, який минулого року вирішив повісити бутси на цвях, виступить за збірну України на чемпіонаті Європи з мініфутболу.

Про це сам футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Майстри, я повертаюся до збірної України! Недарма кажуть: "Ти можеш піти з футболу, але футбол тебе не піде ніколи". Саме тому я радий повідомити вас, що тепер я амбасадор Федерації мініфутболу України!

Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м'яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з мініфутболу, що відбудеться у червні на полях Кошице!

А вдвічі приємніше зігратиме з кимось із вас! Про всі подробиці дізнавайтеся незабаром, стежте за моїми оновленнями", – написав 37-річний ексфутболіст.

Більшу частину своєї кар'єри Мілевський провів у "Динамо", за яке провів 241 матч і забив 82 м'ячі;

Артем також пограв у Туреччині, Хорватії, Румунії, Росії, Білорусі та Угорщині;

Його останнім клубом був "Минай", з якого він пішов після закінчення минулого сезону;

після закінчення минулого сезону; У складі збірної України форвард зіграв 50 матчів і забив 8 м'ячів.

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