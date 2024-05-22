"Мають на це право": Усик може зберегти титул IBF та звання абсолютного чемпіона до реваншу з Ф'юрі

Для цього українець повинен звернутися до Міжнародної боксерської федерації з проханням відтермінувати обов'язковий захист пояса.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик може зберегти пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів президент IBF Деріл Піплс у коментарі Boxing Scene.

Ще на початку травня IBF оголосила, що пояс стане вакантним через те, що Усик вчасно не провів обов'язковий захист проти офіційного претендента – хорвата Філіпа Хрговича.

Через це після перемоги над Тайсоном Ф'юрі український боксер може недовго пробути у статусі "абсолюта", що передбачає володіння одразу чотирма головними титулами – WBA, WBO, WBC та IBF. Повідомлялося, що новий володар титулу IBF у хевівейті визначиться у бою між Хрговичем та британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться вже 1 червня.

Однак, за словами президента IBF, українець має право звернутися до організації з проханням відтермінувати обов'язковий захист титулу. Поки що такого від представників Олександра не надходило.

Якщо прохання задовільнять, то в реванші між Усиком і Ф'юрі, який збираються влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді, на кону знову стоятимуть усі чотири головні пояси та звання абсолютного чемпіона.

"Що стосується правил IBF, будь-який чинний чемпіон може звернутися та попросити про виняток. Будь-який чинний чемпіон може попросити зробити виняток з будь-якого правила IBF. Вони мають на це право. Чому цього досі не зробили? Я не знаю", – заявив Деріл.

Піплс також зазначив, що чемпіонський статус поєдинку між Хрговичем та Дюбуа офіційно ще не підтверджено.

"Наразі бій Хрговича та Дюбуа не претендує на жоден титул, у цей момент. Я впевнений, що є люди, які ухвалюють рішення за лаштунками, перш ніж звернутися до мене з чимось. Якщо команда Усика попросить зробити виняток, його буде передано до ради директорів IBF, і якщо рада його надасть, то, швидше за все, будуть застосовані особливі умови", – сказав Піплс.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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