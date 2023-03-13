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Мають подякувати VAR: "Барселона" мало не втратила перемогу над "Атлетиком" у Примері (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Мають подякувати VAR: "Барселона" мало не втратила перемогу над "Атлетиком" у Примері (відео)

Фото: Associated Press

На останніх хвилинах бригада арбітрів скасувала гол басків.

Каталонська "Барселона" на виїзді мінімально обіграла "Атлетик" Більбао у матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги – 0:1.

Єдиний гол команда Хаві забила наприкінці першого тайму – Рафінья відзначився після передачі Серхіо Бускетса.

На останніх хвилина зустрічі господарі могли уникнути поразки, проте гол Іньякі Вільямса на 87-й хвилині було скасовано через гру рукою після перегляду відеоповтору (VAR).

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Барселона" (65 очок) продовжує лідирувати в Примері, збільшивши перевагу над мадридським "Реалом" до 9 балів. "Атлетик" (33 пункти) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі "синьо-гранатові" 19 березня в Ель Класико приймуть "Реал". Клуб з Більбао 17 березня на виїзді зустрінеться із "Вальядолідом".

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Дата публікації
Перегляди
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